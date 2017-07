Colisão frontal entre carro e carreta deixa três mortos na BR-267

Redação Portal 98 FM - Fotos: Sergio Melucci

Na noite desta quarta-feira (19), três homens, ainda não identificados, morreram em uma colisão frontal, entre um veículo de passeio e uma carreta, que ocorreu na rodovia BR-267, em Bataguassu (MS). Dois dos três ocupantes de um veículo VW Gol ficaram presos às ferragens.

O acidente ocorreu no quilômetro 38 da referida rodovia, quando, por volta das 22h10, um veículo VW Gol, com placas do município de Jales (SP), acabou invadindo a pista contrária e colidiu frontalmente com uma carreta. Os três ocupantes do veículo VW Gol morreram na hora.

Segundo o motorista de 51 anos que conduzia a carreta com placas de Joinville (SC), o condutor do Gol teria repentinamente invadido a pista contrária. “Eu ainda tentei desviar, mas ele veio com tudo pra cima da carreta”, disse o motorista.

No local, os militares do Corpo de Bombeiros realizam a sinalização da rodovia e aguardam a chegada dos peritos criminais de Nova Andradina (MS), para posteriormente realizarem o desencarceramento dos corpo que ficaram presos às ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.