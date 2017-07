Acidente entre Nova Alvorada e Casa Verde mata duas pessoas

Imagens: Nova News

No início da madrugada deste domingo (16), por volta de 01h, um grave acidente de trânsito, com duas mortes, ocorreu na rodovia BR-267, entre os quilômetros 153 e 155, no trecho que liga o Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, ao município de Nova Alvorada do Sul.

O Nova News apurou que ocorreu uma colisão entre uma carreta, com placas de Minas Gerais, carregada com bebidas, e um VW Gol prata, com placas de Jales (SP). Em decorrência do acidente, o VW Gol, ocupado por duas pessoas, aparentemente um homem e uma criança, pegou fogo.

As duas pessoas que estavam no carro morreram no local e foram carbonizadas. As vítimas em óbito foram identificadas de forma preliminar como sendo Natan (condutor) e Renan Soares (passageiro), ambos moradores em Jales (SP). O automóvel estava carregado com mercadorias importadas, entre elas, diversos isqueiros. Parte dos produtos ficou espalhada pela pista.

O condutor da carreta saiu ileso do acidente. Um bombeiro da cidade de Bataguassu, que estava de viagem e passava pela rodovia foi o primeiro a chegar. Ele comunicou o Corpo de Bombeiros de Nova Andradina. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Núcleo de Perícias da Polícia Civil também foram acionados.

As autoridades competentes deverão apurar as circunstâncias do acidente, mas, aparentemente, o condutor do VW Gol teria colidido na traseira da carreta.