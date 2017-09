Resumo de 'A Força Do Querer'

Irene afirma a Mira que confrontará Elvira. Garcia se preocupa com o plano de Elvira para pressionar Irene e reaver suas joias. Joyce sente vergonha de sair com Ivan. Irene cobra de Eugênio as compras que fez para seu bebê. Zeca e Jeiza discutem. Abel e Zeca sonham em voltar para Parazinho. Edinalva comenta que pensa em voltar para sua cidade e Cândida acredita que a amiga esteja apaixonada por Abel. Silvana sonda Joyce sobre Irene. Ruy faz de tudo para impedir que Zeca consiga trabalho no Rio de Janeiro. Bibi avisa a Rubinho que não quer que ninguém saiba do futuro destino dos dois. Caio comenta com Jeiza sobre a possível fuga de Rubinho e Bibi. Zeca descobre que foi demitido a mando de Ruy.