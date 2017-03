Polícia Militar prende seis membros do PCC em reunião para planejamento de novos crimes

A Polícia Militar prendeu, na noite da última segunda-feira (13), seis membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que se reuniam em Três Lagoas para planejar novos crimes. Junto aos homens, foram encontrados também na residência, onde ocorria o encontro, armas e drogas.

A detenção aconteceu devido a um trabalho do setor de inteligência do órgão, que monitorava o endereço, localizada no bairro São Carlos, e identificou o fugitivo conhecido como Indinho, de 21 anos, entrando no local. Além do jovem, os outros cinco que estavam na casa tinham passagem pela polícia por crimes como roubos, tráfico de drogas e homicídio.

Para os policiais, ficou evidente que o encontro tratava de planejamento para novas ações da facção. O grupo foi preso e levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Indinho foi autuado, além do crime que já respondia, por porte ilegal de arma.