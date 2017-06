'Comoção popular' impede retirada dos jacarés da Lagoa Maior

A retirada dos jacarés da Lagoa Maior de Três Lagoas, principal cartão postal da cidade, não aconteceu na manhã desta terça-feira (27) como era prevista. Isso porque a ação foi reprovada por muitas pessoas que a acompanhavam e os técnicos decidiram adiar a medida.

O trabalho, realizado por profissionais especializados da Embrapa Pantanal, iniciou-se por volta das 9h, porém pessoas que passaram pelo local questionaram a captura. A maioria dos presentes disse ser contra a retirada dos jacarés e que a prefeitura deveria tratar de outras situações na cidade.

Até as 11h os pesquisadores da Embrapa apenas observaram o local, fizeram algumas análises e resolveram adiar a retirada para horário e data não divulgados, justamente para não chamar a atenção do público.

A moradora Elbe Cristina, que acompanhava os trabalhos, disse que é contra o manejo dos jacarés porque a Lagoa Maior é o habitat natural dos animais e eles devem permanecer no local.

“O legal seria fazer uma reserva e fechar a volta da lagoa, deixando só a pista. Sou contra a retirada dos jacarés; creio que eles não fazem mal a ninguém”, disse.

O comerciante Nelson Rodrigues também não concorda com a medida. Ele disse acreditar que os jacarés são a grande atração da Lagoa Maior e que as pessoas gostam de ir ao local para vê-los.

“Eles fazem parte da família três-lagoense. Tem aquelas pessoas que querem brincar com o jacaré, mas cadê a nossa segurança e fiscalização? Deveriam ter mais fiscais para orientarem as pessoas e cuidarem das câmeras”, pontuou.

Já Gabriela Mariano é a favor da retirada dos animais, pois entende que eles oferecem riscos à população por serem animais silvestres. “Eu prefiro que eles sejam levados para um local mais adequado a acontecer um grave acidente”, destacou.

RETORNO

Por volta das 17h, pesquisadores da Embrapa voltaram à Lagoa Maior, porém, não confirmaram que a retirada dos animais será feita ainda hoje.

De acordo com Celso Yamaguti, secretário de Meio Ambiente de Três Lagoas, a equipe técnica analisa qual a melhor maneira de captura-los. “Eles são experientes e sabem o que deve ser feito. O que posso garantir é que eles serão retirados”, disse.

O secretário explicou ainda que atualmente existe uma média de 15 jacarés, sendo que quatro já medem mais de dois metros e que apenas os maiores serão retirados do local. “Seria praticamente impossível retirar todos; inicialmente, a nossa maior preocupação é com os animais maiores que transitam entre as pessoas”, explicou.