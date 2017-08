Nova Andradina - Avós pedem ajuda para voltar a tratar neto com problema mental

Conviver com o neto, que tem problema mental desde que nasceu, passou a ficar cada vez mais difícil nos últimos anos. Jaime Tobias Bispano, de 78 anos, e Carmelita do Carmo Bispano, de 74, são os avós maternos do jovem David Diedson do Carmo Bispano, hoje já com 30 anos de idade.

Quem conhece o dia a dia da família, percebe a dimensão que o problema chega com as crises que David tem. Sem ninguém esperar, o jovem tem reações agressivas, sem ter controle do que faz e do mal que isso pode gerar. Na manhã desta segunda-feira (14), momentos de pânico tomaram conta de duas mulheres que foram atacadas pelo jovem.