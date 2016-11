PMA apreende com 30 mil litros de etanol transportados ilegalmente e autua empresa em R$ 30 mil

Durante fiscalização na rodovia MS 141 no município, Policiais Militares Ambientais de Naviraí apreenderam ontem (16) no final da tarde, um veículo tractor VW com carreta tipo tanque transportando combustível (produto perigoso) ilegalmente. A carreta transportava 29.781 litros de etanol sem a licença ambiental que permitiria o transporte. O veículo que fora carregado em uma usina sucroenergética de Naviraí seguiria para Umuarama (PR).

O veículo e o combustível foram apreendidos. A empresa transportadora de derivados de petróleo de Umurara (PR), proprietária do combustível, foi autuada administrativamente e multada em R$ 29.781,00.

O produto perigoso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a licença ambiental, que prevê pena de prisão de três a seis meses. Também poderão responder por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.