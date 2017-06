Justiça manda soltar acusado de matar esposa e deixar corpo na casa por 5 dias

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Justiça concedeu alvará de soltura a Gelvio Nascimento Rosseto, 26 anos, acusado de matar a mulher, Luana Campos Grecco, 22 anos, a golpes de tábua de carne, no bairro Santa Luzia, em Campo Grande. O crime foi em agosto do ano passado e Gelvio seguia preso no Instituto Penal de Campo Grande, devido a prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva.

Conforme a decisão do juiz Carlos Alberto Garcete, publicada no último dia 22, o alvará foi concedido após ter sido revogado o decreto de prisão preventiva, porém Gelvio deverá ser monitorado nos próximos seis meses por uma tornozeleira eletrônica.

Além disso, o acusado deverá comparecer em juízo até o 5º dia útil de cada mês para informar as atividades que têm realizado.

Relembre

O corpo de Luana foi encontrado na noite do dia 31 de agosto, cinco dias após o crime, por uma amiga, que estranhou o sumido da jovem. A moça decidiu pular o muro da casa, quando encontrou o corpo caído dentro da casa.

À época, o clima era de silêncio entre os vizinhos da casa onde o corpo de Luana foi encontrado.

Mas a amiga afirmou à equipe do Jornal Midiamax que o relacionamento do casal era muito complicado, marcado por muitas brigas. A jovem chegou a afirmar, que Gelvio era usuário de drogas, mas que ele não vendia drogas. Conforme ela, a movimentação seria por que o casal tinha muitos amigos.

“Ela (Luana) era muito ciumenta, já o Gelvio era tranquilo”, fala a jovem que ainda disse que Luana nunca teria dito sofrer agressões físicas por parte do marido.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Midiamax, Gelvio já foi preso por tráfico de drogas e desqualificado para consumo.

No imóvel foi localizada uma uma tábua de carne com fios de cabelo e sangue. O corpo da jovem estava no interior da residência. O autor foi preso em flagrante pelo assassinato da mulher.