Cocaína avaliada em mais de R$ 1 milhão é apreendida com caminhoneiro em MS

Depois de informações recebidas que um caminhão carregado com 54 quilos de cocaína, vindo de Corumbá distante 444 quilômetros de Campo Grande, em direção a São Paulo, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) em conjunto com a PF (Polícia Federal) prendeu o motorista no momento em que ele passava pelo Distrito de Indubrasil.

O motorista, de 47 anos, conduzia uma carreta acoplada a um reboque, com placas de Suzano/SP. Ele foi abordado no Distrito de Indubrasil e nervoso não soube responder as perguntas dos policiais, que durante vistoria no caminhão encontraram a droga.

A cocaína estava escondida no catalisador do veículo, entre a cabine e o tanque de combustível. Depois da descoberta, o motorista disse que receberia pelo transporte da droga entre R$ 90 e R$ 100 mil.

O valor seria variável, por causa, de possíveis perdas da droga durante o trajeto. A cocaína seria avaliada em R$ 1 milhão e 300 mil. O autor foi autuado por tráfico de drogas.