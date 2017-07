Rapaz é preso ao tentar furtar dois veículos em Dourados

Imagem Ilustrativa

Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo, 16, ao tentar furtar dois veículos na região do Jardim América em Dourados. Ele teria sido monitorado por populares que auxiliaram na prisão.

Segundo boletim de ocorrência, Felipe R.P. teria tentado levar o primeiro veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, que estava estacionada na rua Firmino Vieira de Matos, onde teria quebrado o vidro lateral traseiro com um material de ferro. Ao disparar o alarme da caminhonete, o rapaz desistiu do crime e fugiu para a rua João Rosa Góes.

Monitorado por populares, a polícia foi acionada e teve auxílio de testemunhas que apontaram onde o criminoso estaria. Ao se deslocar até o local indicado, Felipe foi preso em flagrante conduzindo um veículo VolksWagen Gol, que teria acabado de furtar.

Ele utilizou uma ligação direta e conseguiu tomar posse do carro. Durante abordagem, foi encontrado nos dedos do criminoso os anéis que seriam da esposa do proprietário do Gol.

Felipe foi autuado por tentativa de furto e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados.