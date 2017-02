Prefeito faz balanço, anuncia os atendimentos médico e 50% do transporte aos estudantes em VICENTINA

FOTOS: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Prefeito faz balanço, anuncia os atendimentos médico e 50% do transporte aos estudantes

VICENTINA - A Câmara de Vereadores do município de Vicentina, através do seu presidente, José da Silva Machado “Duda” (PR), abriu na noite de ontem, segunda-feira (20), os trabalhos legislativos para a nova legislatura e primeiro biênio 2017/2018 de seu mandato a frente da presidência da Casa de Leis.

A Sessão Solene contou com as presenças do prefeito municipal Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB), do vice-prefeito e ex-vereador, Eduardo Costa “Oncinha” (PMDB), presidentes de partidos, lideranças políticas, ex-prefeito, secretariado municipal e a população e familiares dos vereadores que se fizeram presentes.

Como rege o regimento, o prefeito Marquinhos do Dedé utilizou da tribuna da Câmara para fazer seu pronunciamento oficial, e falou das dificuldades e conquistas nesses 50 dias a frente do executivo municipal de Vicentina.

SAÚDE

Na saúde Marquinhos do Dedé anunciou a reforma do posto de saúde central e do laboratório (esse já está pronto), a aquisição de medicamentos para a farmácia básica, mutirão da dengue com limpezas dos quintais, limpeza dos terrenos baldios, a carreta do Hospital do Câncer de Barretos, que teve mais 500 mulheres atendidas.

O prefeito destacou também o início das viagens com pacientes para fora do Estado, que acontece mais de uma viagem por semana para Barretos e Paraná “Estamos habilitando mais um PSF, já aprovado no conselho de saúde e provavelmente começa a funcionar na segunda quinzena de março no Posto Central e posteriormente será transferido para o Altos do Barreirão”, destacou ele.

ATENDIMENTO DOS MÉDICOS

A partir de março de 2017, começará os atendimentos com cardiologista, em Abril será ortopedista e pediatra. Já foram atendidos 320 pessoas com exames laboratoriais em uma média de 5 exames por pessoa, já foram feitos mais de 1.500 exames ao todo.

As agentes estão fazendo o recadastramento para implementar o agendamento de consultas eletrônicas, onde será realizado mutirão para zerar as filas de exames que tem uma fila de espera como por exemplo as tomografias.

EDUCAÇÃO

Na educação o prefeito Marquinhos do Dedé disse que está na construção de 2 salas de aula no distrito de Vila Rica, Reforma da Escola Municipal do distrito de São José, aquisição e entrega de material escolar para mais de 700 alunos matriculados na rede municipal de ensino.

O prefeito destacou também o Projeto Verão na Praça que se tornou de suma importância para todos que gostam do esporte e da dança, e também destacou o projeto de lei dos universitários, onde todo estudante terá 50% do transporte escolar pago pela prefeitura “Esse é um dos primeiras promessas de campanha que estaremos já realizando em nossa administração”, lembrou o prefeito.

TERRENOS PARA INDUSTRIA

O prefeito anunciou também que fará a aquisição de desapropriação de terrenos para implementar novas industrias que quiserem se instalar no município de Vicentina, além das emendas parlamentares do Senador Moka e Senadora Simone Tebet e deputado federal Marun.

As sessões ordinárias da Câmara de Vicentina acontece todas as terças-feiras a partir das 19h, e hoje terça-feira (21), acontece a primeira sessão ordinária de 2017.