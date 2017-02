Na compra acima de 20 metros de piso o cliente leva a argamassa grátis no Fortaleza em VICENTINA

FOTOS: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Na compra acima de 20 mts de piso o cliente leva a argamassa grátis no Fortaleza

VICENTINA - O Fortaleza – Materiais para construção da cidade de Vicentina – MS – destaca esta os preços especiais no cimento que está R$ 23 reais o saco no preço à vista e a promoção na argamassa, onde o cliente comprando acima de 20 metros de piso, a argamassa vai de brinde para os clientes. semana toda sua linha de pisos e revestimentos com grandes marcas e cerâmicas.

São Pisos e revestimentos da marcar Formigres, Unigres, Almeida, Vista Bella e tamanhos: 40x40 – 45x45 – 50x50 – 32-50 e 35x57, venham fazer uma visita e consultar nossos preços em Vicentina.

O Fortaleza – Materiais para construção está no centro da cidade de Vicentina e informa que entrega em toda a região. Mais informações no fone: 67-3468-2345

PISOS E REVESTIMENTOS

São Pisos e revestimentos da marcar Formigres, Unigres, Almeida, Vista Bella e tamanhos: 40x40 – 45x45 – 50x50 – 32-50 e 35x57, venham fazer uma visita e consultar nossos preços em Vicentina.

TORNEIRAS

O Fortaleza – Materiais para construção da cidade de Vicentina – MS – destaca esta semana toda sua linha de modernas e sofisticadas torneiras de vários modelos e especialidades.

São torneiras Luxo giratória, torneiras parede Slim, torneira com filtro, torneira lavatório bancada, toda linha Square clássica, Slim, Automática, Flat, Luxo e Master, e vários outros modelos e marcas.

CHURRASQUEIRAS

O Fortaleza – Materiais para construção, está com diversos tipos de churrasqueiras padronizadas que vão embelezar sua área de lazer e deixar suas visitas bem aconchegantes.

São vários tipos, dentre elas estão: Churrasqueira Quadrada, Churrasqueira trabalhada, Churrasqueira revestida, Churrasqueira com borda de inox, Churrasqueira forno e fogão, dentre outros tipos.

O Fortaleza – Materiais para construção está no centro da cidade de Vicentina e informa que entrega em toda a região.

Mais informações no fone: 67-3468-2345.