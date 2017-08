Motorista morre na batida de carreta e veículo de passeio

O caminhão tombou na pista e veículo ficou bastante danificado

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde desta segunda-feira, depois de bater em uma carreta, que acabou tombando na pista da rodovia BR 163 no anel viário, no trecho próximo a Uniderp Agrárias, em Campo Grande.

De acordo com testemunhas, o motorista do carro Corsa Sedan, com placas de Campo Grande, vinha no sentido São Paulo/ Cuiabá, quando perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e bateu na carreta bitrem.

A carreta da empresa Bom Futuro Transportes, com placas de Cuiabá, que estava carregada com algodão, tombou na pista, despejando toda a carga no asfalto. Uma equipe da CCR MS Via está no local e prestou socorro ao motorista do bitrem. Ele teve apenas escoriações pelo corpo.

O condutor do carro morreu na hora. Há suspeitas de que ele estivesse com o celular nas mãos no momento do acidente, mas isto ainda será apurado.

O trânsito na rodovia foi interditado e motoristas precisam que desviar pela marginal. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil fora ao local, e pediram o suporte do Múcleo de Perícia Técncica da Delegacia de Polícia Civil. O corpo teve encaminhamento para a haver a identifucação, no Instituto Médico e de Odontologia Legal (Imol).