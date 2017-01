Marquinhos do Dedé empossa secretariado e cita competência de cada um sobre escolha em VICENTINA

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Marquinhos do Dedé empossa secretariado e cita competência de cada um sobre escolha

VICENTINA - O prefeito do município de Vicentina, Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB), empossou na manhã desta segunda-feira (02), seu secretariado que estará a seu lado nos próximos 4 anos.

Marquinhos do Dedé citou que os escolhidos para ocupar as pastas, foi de forma profissional e pura competência de cada um escolhido “Conheço o potencial de cada um aqui escolhido para cada secretaria, quero pedir profissionalismo e competência a cada um de vocês para que me ajudem a administrar a nossa querida Vicentina”, destacou Marquinhos do Dedé.

SECRETARIADO

Secretário de Educação – Fernando Oliveira

Secretário de Obras – Elenildo Barbosa

Secretária de Saúde – Josiane de Oliveira

Secretário de Agricultura – Adriano Schausst

Secretário de Finanças e Administração – Thiago Brigatti

Secretário de Meio Ambiente – João Gomes

Assistência Social - Elaine Mendes

Assistente de Gabinete – Marcos Antônio – Ele que vai assumir a secretaria de juventude, esporte e cultura – Pasta que será criada nos próximos dias pelo prefeito municipal.