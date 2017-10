Jovem morre em UPA após ser atingido por tiros na frente da esposa

À polícia, a esposa da vítima, de 22 anos, disse que por volta das 19h30 os dois estavam em frente da casa de uma amiga, tomando açaí, na rua Barra Mansa, no Bairro Guanandi. A vítima, em pé, utilizava o teto do veículo, um Corsa Classic de cor verde, como mesa, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e fizeram vários disparos.

Um jovem de 20 anos morreu na madrugada deste sábado (14) após dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon, atingido por tiros.

A vítima foi socorrida à UPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 0h05.

Conforme o boletim de ocorrência, dois dos disparos atingiram a janela do banco do passageiro do veículo. Três cápsulas de calibre 380 foram encontradas deflagradas pela Polícia Militar.

Até o momento ninguém foi preso. O carro está apreendido na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga passando por perícia.