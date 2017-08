Governador autoriza asfalto e drenagem em Indubrasil e prevê mais empresas

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos Trad, nesta quinta-feira, durante ato de assinatura de ordem de serviço para o início das obrs em Indubrasil (Foto: Marcos Ermínio)

Indubrasil, o distrito industrial de Campo Grande, vai passar por uma repaginada com a pavimentação de 48 mil metros quadrados de ruas, cerca de 8 km, e ficará mais atraente para receber novas indústrias e gerar mais vagas de empregos, disse o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), nesta quinta-feira, 17, ao assinar a ordem de serviço para a execução das obras de asfalto e drenagem na região.

“Esta é uma obra esperada há muito tempo e depois de pronta irá atrair novos empreendimentos, mais indústrias. É o núcleo industrial mais antigo do Estado, já tem 40 anos de história, precisava dessa revitalização há bastante tempo”, declarou o governador. A obra terá investimento de R$ 8,1 milhões em recursos do Governo do Estado do FAI (Fundo de Apoio a Industrialização)”, e prazo de conclusão é de 180 dias.

O Governo do Estado lançou o processo de licitação da obra em 01 de maio, abriu as propostas no dia 03 de julho, e a ordem de serviço assinada nesta quinta-feira pelo governador prevê o recapeamento de ruas, drenagem e o reordenamento do trânsito.

“Nossa estimativa é de que as obras comecem hoje. As maquinas já estão aqui. A ordem de serviço já assinada e as obras já podem iniciar até para que o prazo seja cumprido”, frisou Azambuja. “Nao tenho duvida de que concluindo a obra, Industrial vai atrair novos empreendimentos”, ressaltou ele.

Segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, Indubrasil tem 15 mil metros quadrados de áreas públicas que podem ser negociadas, fora as áreas privadas, e a pavimentação não só vai atrair novos empreendimentos, como irá estruturar as empresas já instaladas com a melhoria do acesso e do trânsito.

“Além de vias dentro do distrito, vamos asfaltar a Avenida Principal 1 e a Avenida Principal 2, facilitando a interligação do Indubrasil com a BR-262”, frisou o secretario estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

“São obras importantes para o desenvolvimento de Campo Grande, do Indubrasil e de toda esta região, declarou o prefeito Marquinhos Trad (PSD). “É a concretização de um sonho que vai atingir todas as outras regiões, e significa mais segurança”, afirmou.