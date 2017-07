Fundador de Fátima do Sul, Sebastião Holanda Cavalcante Falece aos 108 anos

Aniversário de 105 anos em 2013 (foto facebook)

"Sua trajetória é um prêmio para todos nós que temos o privilégio de sua companhia por tantos anos". Mensagem elaborada pela família do saudoso Sebastião Holanda Cavalcante, ocasião em que completava 105 anos, em 27 de novembro de 2013. A familia se reuniu e comemorou data tão significativa para a familia e a comunidade de Fátima do Sul.

Sebastião faleceu na noite deste domingo. Ele era viuvo e tinha 9 filhos, muitos netos, bisnetos e tataranetos. Este ano completaria os incríveis 109 anos. Familiares convida amigos para o velório e as últimas homenagens.

A seguir a filha Maria Aparecida fez uma singela homenagem no dia do seu aniversário:

Você é especial 105 anos não é para qualquer um!!!!ste homem que eu admiro tanto,

com todas as suas virtudes e também com seus limites.

Este homem com olhar de menino, sempre pronto e atento,

mostrando-me o caminho da vida, que está pela frente.

Este mestre contador de histórias

traz em seu coração tantas memórias,

espalha no meu caminhar muitas esperanças,

certezas e confiança.

Este homem alegre e brincalhão,

mas também, às vezes, silencioso e pensativo,

homem de fé e grande luta,

sensível e generoso.

O abraço aconchegante a me acolher, este homem,

meu pai, com quem aprendo a viver.

Pai, paizinho, paizão…

meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal amigo:

infinito é teu coração.

Obrigado, pai, por orientar o meu caminho,

feito de lutas e incertezas

mas também de muitas esperanças e sonhos!