Empresário de Maracaju é executado em mercado com cinco tiros

Valdir Freitas, 28, foi executado na noite de sábado (14) em Maracaju com pelo menos cinco tiros. O fato ocorreu no interior de um supermercado a qual a vítima era proprietário, localizado no Conjunto Olídia Rocha.

Conforme o Maracaju Speed, um homem armado com revólver entrou no estabelecimento do empresário e atirou cinco vezes contra ele.

Ainda segundo informa o site, Valdir foi atingido por dois disparos na cabeça e outros três na região do tórax.

Após os disparos, o suspeito saiu caminhando e não foi encontrado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, Valdir já estava morto. A Polícia Civil, Militar e peritos estiveram no local. O corpo do empresário foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maracaju.