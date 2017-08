Concurso para a Polícia Civil terá 38,2 mil candidatos

imagem correio do estado

O concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que terá a prova escrita hoje (20), em Campo Grande, tem concorrência recorde que chega a 325 candidatos disputando uma única vaga.

Com total de 38.262 inscrições para 210 vagas distribuídas nos cargos de investigador (100), escrivão (80) e delegado (30).

O mais concorrido é o cargo de delegado que teve 9.760 candidatos disputando 30 vagas, ou seja, 325 candidatos por vaga. O menos disputado é o de escrivão com 150 candidatos por vaga, total de 12.033 inscritos. Já o cargo de investigador está com concorrência de 164, com 16.469 candidatos.

No total 6.626 pessoas tiveram isenção na inscrição, 2.414 se declararam negros, 98 disseram ser indígenas e 333 deficientes físicos.

O secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, informou que os candidatos que se declararam cotistas passarão por entrevistas para confirmação da condição.

Para delegado, a prova será aplicada em Campo Grande neste domingo (20) e para escrivão e investigador, no dia 17 de setembro, na Capital, Dourados e Paranaíba.

A relação de inscritos e o ensalamento para o cargo de Agente de Polícia Judiciária serão publicados somente em setembro, próximo da data de realização da prova escrita.

Para o cargo de delegado é exigido bacharelado em Direito, e para os outros dois cargos, qualquer curso de nível superior.