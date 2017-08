Após voltar de caça, três são presos pela PMA na região de Angélica

Autores presos informaram que estariam praticando caça de javaporco - Foto: Divulgação/PMA

Uma ação de fiscalização de rotina levou a PMA (Polícia Militar Ambiental) à prisão de três caçados na tarde deste domingo (6), próximo ao distrito de Ipezal, município de Angélica, na rodovia MS-145.

Segundo as informações repassadas ao Nova News, a equipe policial realizou abordagem a uma caminhonete GM S-10, com placas de Deodápolis (MS), veículo este conduzido por L.R.C., de 54 anos, e na sua companhia, se encontravam, D.S., de 44 anos, e A.M.L., de 24 anos, todos também moradores em Deodápolis.

Na busca realizada no veículo, os policiais encontraram sob o banco traseiro duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 marca Hamington & Richardison, e uma espingarda calibre 20, sem marca e numeração aparente. Também foram localizadas no bolso de uma blusa seis munições calibre 12, onde 05 intactas e 01 deflagrada, bem como também outras três munições calibre 20 intactas.

Questionados os ocupantes sobre os fatos, D.S. relatou ser o proprietário das armas e das munições e informou não possuir o porte ou registro das referidas armas. Na carroceria do veículo ainda havia três cães e um animal abatido, que pesou 12,500 kg, este que não pode ser identificado quanto a sua espécie, pois se encontrava sem cabeça e pele, mas que segundo os autores, trata-se de um javaporco.

Os autores informaram que vinham de uma fazenda no município de Rio Brilhante (MS), onde estariam praticando caça de javaporco. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos, sendo estes encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Angélica e posteriormente foram autuados pelo delegado de plantão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como as armas, as munições, os cães e a carne entregues para as providências judiciais.