Acidente envolvendo anta, carro e moto resulta na morte de um jovem em Bataguassu

Um grave acidente ocorrido na noite desta terça-feira (10) na rodovia BR-267, região de Bataguassu, resultou na morte de um jovem. O fato ocorreu na altura do km 34, quando um homem de 54 anos, condutor de um veículo GM/Corsa, com placas de Rio Brilhante, que seguia em direção a Bataguassu, ao tentar evitar a colisão com uma anta que cruzava rodovia, acabou atingindo um motociclista identificado como Carlos Alberto Espíndola de Oliveira, de 25 anos.

Segundo a imprensa local, após colidir com o animal, o Corsa invadiu a pista contrária, momento em que ocorreu a colisão. O condutor da moto não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O homem que dirigia o carro não sofreu ferimentos, mas um adolescente de 15 anos, que também estava no veículo, ficou preso às ferragens e foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bataguassu, sendo encaminhado para o Pronto Socorro.

Carlos Alberto Espíndola de Oliveira trabalhava em um curtume e, no momento do acidente, retornava para o serviço, após ter ido até sua residência para jantar. Equipes da Policia Rodoviária Federal, juntamente com uma equipe da Policia Civil de Bataguassu e o Núcleo de Perícias de Nova Andradina, estiveram no local, realizando os levantamentos necessários. O animal silvestre que teria provocado o acidente morreu no local.