Rumor: Netflix está desenvolvendo segunda temporada de 13 Reasons Why

Reprodução/Divulgação

Novos rumores aumentam as chances da renovação de 13 Reasons Why. Segundo informações do Deadline, a Netflix está perto de fechar negociações para a segunda temporada da série produzida por Selena Gomez. Tanto que roteiristas já estariam se reunindo para decidir como continuar essa história.

Inspirada no livro homônimo de Jay Asher, a história acompanha o jovem Clay (Dylan Minnette), que recebe um pacote com várias fitas cassetes gravadas por Hannah Baker (Katherine Langford), menina por quem ele era apaixonado e que cometeu suicídio recentemente. Nelas, a jovem lista os treze motivos que a levaram a interromper sua vida.

Caso esta informação seja confirmada, não será uma grande surpresa. 13 Reasons Whyse tornou um fenômeno de público (alcançando o posto de série mais popular do twitter em 2017). Algumas organizações sobre saúde mental criticaram a abordagem do show sobre o suicídio, mas os pedidos de ajuda para organizações como Centro de Valorização à Vidaaumentaram desde o lançamento.

Outra dica que pode confirmar o futuro da série foi a saída de Ross Butler do elenco de Riverdale, por conflitos de agenda. Especula-se que ele já está reservado para novos episódios do drama da Netflix. Ao mesmo tempo, Katherine Langford, Selena Gomez e Jay Asher já declararam que apoiam a renovação.

ATENÇÃO: a partir desse ponto, o texto contém GRANDES SPOILERS sobre 13 Reasons Why. Leia por sua conta e risco!

Apesar de todo o livro original ser abordado na primeira temporada, o final de 13 Reasons Why deixou várias perguntas sem resposta. Afinal, Alex (Miles Heizer) sobreviverá? Tyler (Devin Druid) vai cometer alguma loucura? Bryce (Justin Prentice) vai pagar por seus crimes?Por outro lado, você consegue imaginar como essa história pode continuar sem Hannah?