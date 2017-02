MS abre cadastro reserva de professores para educação profissional e Pronatec

A SED (Secretaria de Estado de Educação) lançou nesta segunda-feira (6) três editais de cadastro de reserva de professores e profissionais para atuarem em cursos de educação profissional, em cursos de formação de docentes da educação infantil e no Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego).

As inscrições para os três cadastros podem ser feitas a partir desta segunda-feira até a próxima quinta-feira (9), às 23h, por este e este link.

Os candidatos cadastrados poderão ser convocados a qualquer momento, dependendo da demanda do curso, até o fim do prazo de vigência do cadastro, que encerra no dia 31 de dezembro.

Para os profissionais interessados em atuarem nos cursos de educação profissional da rede estadual de ensino, é necessário ter diploma de curso de nível superior em conformidade com o eixo tecnológico do curso ofertado pela SED.

Já para os interessados em participarem do Pronatec, a SED busca profissionais de coordenação técnica de curso, docência e supervisão de programa e orientação e apoio às atividades administrativas.

Poderão compor o cadastro do Pronatec os profissionais da rede estadual de ensino que exerçam as atividades correlatas a esses três campos.

Os profissionais interessados em se cadastrar para atuarem no curso de formação de docentes da educação infantil irão trabalhar como docente ou coordenador de curso.

A SED exige apenas curso de graduação de licenciatura plena reconhecido pelo MEC para os interessados em atuarem como docentes.

Já os que pretendem ser coordenadores de curso, devem ter licenciatura plena em pedagoia e pós graduação lato sensu em Educação de 800h.

O resultado da seleção dos três cadastros de reserva será divulgado no dia 12 de fevereiro, nos mesmos links da inscrição. Os editais dos três cadastros foram publicados no Diário Oficial do Estado, entre as páginas 11 e 15.

(com supervisão de Evelin Araujo)