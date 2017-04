Colégio DELPHOS e TOTAL de Ponta Porã e Dourados fizeram simulado aberto com as novas regras do ENEM

O grupo N10 mais uma vez sai na frente ao proporcionar aos alunos um treinamento com as novas regras no ENEM 2017.

Nos últimos dois domingos (02 e 09) houve o Simulado Aberto nas unidades Colégio Delphos, Colégio Total em Dourados e Colégio Total em Ponta Porã, em que os alunos puderam vivenciar e treinar como será a prova deste ano que acontece nos dias 05 e 12 de novembro.

Em breve, novas oportunidades serão lançadas para os estudantes que queiram viver uma situação extremamente semelhante ao Novo ENEM.