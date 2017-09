Nova Andradina - Motociclista fica gravemente ferido após bater em carreta

É gravíssimo o estado de saúde do motociclista envolvido em um acidente no início da tarde desta terça-feira (05), por volta das 12h53, nos cruzamentos das Ruas Santo Antônio e Saudade, em Nova Andradina.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, uma carreta seguia pela Rua da Saudade sentido centro/bairro, pela preferencial, quando no cruzamento das vias, o condutor da motoneta, de 50 cilindradas, teria ultrapassado a placa de ‘Pare’ existente no local e atingido a carreta.

Com o impacto, o homem, de 38 anos, sofreu várias lesões e foi socorrido às pressas por uma equipe de Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’. De acordo com o apurado, ele teve fratura exposta em ambas as pernas e estava inconsciente na hora do socorro.

Informações extra-oficiais dão conta que o motociclista foi visto antes do acidente ziguezagueando pela via. O acidente aconteceu próximo ao EPMNA (Estabelecimento Penal Masculino de Nova Andradina).