Legumes, frutas e verduras é na Quarta Verde do Mercado Julifran em FÁTIMA DO SUL

O Mercado Julifran Smart em Fátima do Sul realiza promoção toda semana, “QUARTA-FEIRA VERDE”, “QUINTA DO FILÉ”, “SEXTA DO PEIXE” E O “SABADÃO DA ECONOMIA”. Venha até o Mercado Julifran e confira nossos preços.

O Mercado Julifran está localizado na rua Tenente Antonio João, esquina com a Presidente Vargas, e atende pelo telefone 3467-3407.

Quarta Verde imperdível no Mercado Julifran de FÁTIMA DO SUL

Cenoura 0,99kg

Melancia 0,99kg

Banana nanica 2,79kg

Alho solto 16,90kg

Repolho verde 0,99kg

Alface 0,79unid

Batata 1,59kg

Pêssego 3,99kg

Uva 4,98bdj

Maçã nacional 4,99kg

Abobora MADURA 0,69KG

LARANJA 1,69KG

LIMÃO 2,99KG

TOMATE 2,49KG

MERCADO JULIFRAN OTIMOS PREÇOS E QUALIDADE

VENHA AO MERCADO JULIFRAN FAÇA SUAS COMPRAS PREENCHA CUPOM E CONCORRA UMA MOTO HONDA FAN ZERO !!