Dois veículos batem de frente e mais 3 pessoas morrem entre Itaporã e Maracaju

Colisão entre veículos aconteceu entre Maracaju e Itaporã (Foto: Conteúdo MS)

Três pessoas, ainda não identificadas, morreram em mais um acidente na tarde deste domingo (15) violento nas estradas de Mato Grosso do Sul. Desta vez, o acidente ocorreu na MS-157, entre Maracaju e Itaporã.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 15h. Dois veículos de porte médio bateram de frente a cerca de 15 km de Maracaju.



Um motociclista que estava próximo do local também foi atingido. Ele foi socorrido sem ferimentos graves para o Hospital de Maracaju.



O Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Perícia estão no local para a retirada dos corpos das ferragens.



Esse é o segundo acidente com morte em rodovias registrado neste domingo. Pela manhã duas mulheres morreram após o carro que elas estavam sair da pista, capotar e pegar fogo na MS-430 em Rio Negro. Uma delas teve o corpo carbonizado.



O condutor foi encaminhado para o Hospital de São Gabriel do Oeste. Os corpos das vítimas que morreram serão encaminhados para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Campo Grande.