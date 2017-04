UFMS abre inscrições para Mestrado em Engenharia Elétrica

O Mestrado em Engenharia Elétrica abre inscrições para interessados em geral e para estrangeiros não residentes no Brasil por meio de dois editais publicados no portal da Pós-Graduação da UFMS. Para os estrangeiros as inscrições vão até o dia 27 de abril e são três vagas. Já para os outros interessados as inscrições vão até o dia 5 de maio e são 13 vagas.

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, curso de Mestrado, possui duas linhas de pesquisa: Processamento Eletrônico de Energia e Sistemas de Decisão Baseados em Computação Flexível. O ingresso dos selecionados e início das aulas está previsto para o segundo semestre letivo de 2017.

Confira neste link os editais para estrangeiros não residentes no Brasil (Edital de nº 59) e para interessados em geral (Edital de n°60).