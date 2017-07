Taxista se acorrenta para chamar a atenção do prefeito

(Foto: Darlan Marcos de Almeida)

Um taxista de Curitiba se ‘acorrentou’ a Ponte Estaiada, no Bairro Uberaba, em Curitiba, nesta manhã (26). Nereu da Silva, que é taxista há 19 anos, relatou que a manifestação é para chamar a atenção do prefeito Rafael Greca, que regulamentou na cidade o transporte individual de passageiros através de aplicativos. Nereu destacou, no entanto, que não é contrário aos aplicativos, mas, se diz indignado com a forma como tudo aconteceu. “Não sou contra o uso dos aplicativos, mas essa medida do prefeito prejudicou muito a nossa categoria inteira”, diz.

Ele relata que a liberação de 750 novas licenças para táxis em Curitiba levou 30 anos. O total de táxis, segundo ele, atualmente em funcionamento na cidade é de 3 mil. E, o decreto do prefeito, também segundo Nereu, liberou “do dia para a noite”, 8 mil carros de aplicativos. “Taxista é profissão, não é bico como os motoristas de aplicativos”, diz. “Não temos outra fonte de renda, essa é nossa profissão. Temos responsabilidade com o transporte de passageiros”.

O taxista disse que planejava encerrar a manifestação ao meio-dia, mas diante do apoio dos colegas e da atenção que tem gerado, ele deve permanecer até o fim do dia no local. “Só quero que o prefeito olhe para nós e veja a nossa situação”, conclui.