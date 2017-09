Nicole Bahls é a primeira eliminada e comemoração de Minerato acaba em barraco com Arruda

Ela não quis ir à ‘A fazenda’ a passeio. Desde os primeiros dias, buscou inimizade e criou atrito com Ana Paula Minerato. Buscou a torcida de Emilly ao criticar as atitudes, segundo ela, machistas de Marcos Harter. Mas não teve jeito: Nicole Bahls foi a primeira eliminada da atual edição do reality, na noite desta quinta-feira (21), com apenas 31,74% dos votos a favor. Com isso, Monick Camargo segue no jogo.

"Você foi eliminada logo na primeira. Se eu pudesse apostar em alguma peoa experiente para chegar longe no programa eu apostaria em você. Foi uma surpresa para você também?", perguntou o apresentador Roberto Justus à ex-panicat, após o anuncio da eliminação.

Mais ou menos, porque eu não entendo de jogo, não se jogar”, respondeu Nicole, despistando-se.

Questionada sobre o motivo de Monick ter tido mais popularidade, a modelo e apresentadora afirmou:

"Ela é querida, ela é bem parecida comigo, ela está com um romance e o povo gosta".

Barraco na volta de Monick

Após o fim de toda a cerimônia, Monick voltou à casa, recebida aos berros pelos seus aliados. A comemoração efusiva de Ana Paula Minerato incomodou bastante Fábio Arruda, que não se segurou e protagonizou o maior barraco desta edição até aqui.

Foto: TV Record / Reprodução

Dinei e Fábio provocavam a modelo e reclamavam de sua comemoração quando a peã retrucou:

“Não posso comemorar?”

Fábio e Minerato, então, começaram a trocar ofensas, com o rosto colado, e Ana Paula fingiu que daria uma cabeçada em Arruda. Foi aí que o peão perdeu a cabeça e começou a disparar xingamentos contra ela:

"Me dá uma cabeçada, vai, sua macaca! Me dá uma cabeçada! Vem me dar uma cabeçada, sua rampeira! É bem do seu nível, sua maloqueira! Você é um bicho você é um animal, você vai ver o que eu vou fazer com você! Você é marginal, você é da rua , é da sarjeta!”, disparou, sendo contido por outros participantes em seguida.