Médico é baleado no Túnel Rebouças

Rio - Um médico foi baleado dentro do Túnel Rebouças, no sentido Zona Sul, na manhã desta quarta-feira. De acordo com testemunhas, André Schlemm Guedes, de 47 anos, estava em uma moto e foi atingido durante uma tentativa de assalto. No entanto, a PM ainda não informou o motivo do crime.

André foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ele deve ser transferido para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana. De acordo com a assessoria do hospital, ele foi atendido e apresenta estado de saúde estável.

Nenhum suspeito foi preso. Na ocasião do crime, o trânsito ficou parado na primeira galeria do túnel. Segundo o Centro de Operações, a via precisou ser interditada.

Nas redes sociais, os internautas contaram que os motoristas saíram dos carros para se proteger dos tiros. Inicialmente, eles disseram que havia ocorrido um arrastão. No entanto, a polícia não confirmou essa informação.