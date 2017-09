Marcelo Rezende lamenta saudade da namorada, que está nos EUA: 'Volta, meu amor'

Marcelo Rezende usou sua conta de Instagram para lamentar a ausência da namorada, Lu Lacerda, por quem foi homenageado com uma tatuagem. A carioca está passando alguns dias na Flórida, nos EUA, e ao postar uma mensagem em seu Instagram recebeu um comentário do jornalista, em tratamento de câncer de pâncreas. "Volta, meu amor. Sem você o meu céu fica sem estrela", escreveu o apresentador do "Cidade Alerta", atração da qual está afastado desde maio, quando descobriu a doença. Na publicação, Lu, que mora com Marcelo desde a descoberta dos tumores, compartilhou uma mensagem. "Já esqueci as chaves. Já esqueci o celular. Já esqueci as senhas. Já esqueci compromissos. Mas eu nunca esqueci de quem já me fez bem nessa vida", diz a postagem.



MARCELO JÁ PODE VIAJAR E COMER CARBOIDRATOS

Logo após fazer a primeira sessão de quimioterapia, o jornalista desistiu desse tratamento e decidiu fazer um processo alternativo, com dieta sem carboidratos. No começo do mês, o apresentador da Record TV foi liberado para voltar a ingerir esse tipo de alimento, com o objetivo de ganhar peso e energia. Logo depois, a equipe médica também permitiu que ele voltasse a fazer viagens.



'DEUS MANDOU', DISSE MARCELO SOBRE DESISTIR DE QUIMIO

Ao gravar um vídeo para os seus fãs, o apresentador confirmou ter abandonado o tratamento convencional. "Cada passo que eu dou é orientado pelo meu Pai. Portando, eu quero dizer uma coisa: foi a melhor decisão que eu tomei. E não tomei porque quis. Tomei porque Deus soberano mandou", afirmou Marcelo, que tem planos de voltar ao trabalho ainda neste semestre. Além de retornar para a TV, o jornalista já manifestou a vontade de ajudar quem enfrenta problemas de saúde.



'GUERREIRO', ELOGIOU LUCIANA

A namorada do apresentador vive lhe elogiando nas redes sociais. No Dia dos Pais, o jornalista pai de cinco filhos ganhou homenagem de Lu, que usou hashtags como "Meu guerreiro", "Já vencemos", "Juntos somos mais fortes", "Sempre estarei ao seu lado" e "Acreditar no poder de Deus sempre".

(Por Guilherme Guidorizzi)