IBGE abre inscrições de concurso com 1.038 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à seleção para a contratação temporária de 1.038 pessoas para a realização do Censo Agropecuário 2017. No total, são 171 vagas de nível superior e 867 de nível médio. A remuneração varia entre R$ 1.500 e R$ 4 mil por mês, além de auxílos alimentação e transporte. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas pelo site da FGV Projetos, das 14h desta segunda-feira até o dia 9 de maio. As taxas de participação custam de R$ 27 a R$ 78. No total, 20% das vagas são para pessoas negras ou pardas, e 5% para pessoas com deficiência.

A prova de múltipla escolha será realizada no dia 2 de julho, das 13h às 17h.

A previsão de duração do contrato é de até 13 meses para a função de Analista Censitário (AC), que exige nível superior em diversas áreas, como agronomia, análise de sistemas, ciências ontábeis, gestão e ingfraestrutura, entre outros. Para essas 171 oportunidades, a remuneração mensal será de R$ 4 mil.

O prazo máximo de contrato será de até 10 meses para a função de Agente Censitário Administrativo (ACA), cuja remuneração é de R$ 1.500 e de 9 meses para a função de Agente Censitário Regional (ACR), em que os selecionados receberão R$ 2.500 por mês.

O contrato para a função de Agente Censitário de Informática (ACI), com salário de R$ 1.700, poderá durar até sete meses.