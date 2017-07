Faro doa casa a menina que salvou livros da enchente

Fotos: reprodução / TV Record

O programa Hora do Faro, da TV Record, doou uma casa nova à menina Rivânia, de 8 anos.

Ela emocionou o Brasil no mês passado quando uma enchente atingiu a casa da família, no interior de Pernambuco e a menina salvou o que era mais importante pra ela: os livros. Releia aqui

A foto de Rivânia em uma jangada, assustada, abraçando sua mochila com os livros, correu o país pelos jornais e redes sociais.

Neste domingo Rodrigo Faro recebeu a menina, os avós e a professora dela no programa e anunciou que, junto com seus patrocinadores, vai construir para a família uma casa nova com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro.

O programa deu ainda toda a mobília, um aparelho de tv e uma máquina de costura nova para a avó continuar trabalhando – já que a dela estragou na enchente – e uma rede para o avô, que é pescador e também perdeu a dele com a violência da água.

Ah, Rivânia também ganhou uma coleção de livros e uma bicicleta cor-de-rosa, como ela sonhava ter um dia.

História

No mês passado, quando a família foi resgatada de uma enchente no distrito de Várzea do Una, no município de São José da Coroa Grande, Zona da Mata Sul de Pernambuco, a avó Maria Ivânia recomendou que Rivânia salvasse apenas o que era mais importante.

A menina colocou então todos os seus livros dentro de uma mochila colorida e deixou para trás brinquedos e roupas.

Rivânia mora com os avós, Maria Ivânia e Eraldo Luís às margens do Rio Una.

O Distrito de Várzea do Una foi uma das 24 cidades que entraram em situação de emergência no mês passado devido às chuvas no Nordeste.

Depois disso a família de Rivânia voltou para a sua residência, mesmo em situação precária.

Mas agora tudo vai mudar.