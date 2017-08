Família mobiliza a web para comprar remédio de R$ 3 mi que pode salvar bebê

A família da pequena Maya Fernandes Degliomini corre contra o tempo para arrecadar cerca de R$ 3 milhões para a compra de um medicamento vendido nos Estados Unidos que pode ajudar a menina a sobreviver. Maya tem apenas seis meses de vida e foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME), uma doença degenerativa e de origem genética. Atualmente, esta é uma doença sem tratamento específico aprovado no Brasil.

“Com seis meses, conseguimos o diagnóstico de Amiotrofia Muscular Espinhal (AME). Ela não mexe os membros, faz fisioterapia em casa e com o profissional. A respiração dela também está fraquinha”, conta a mãe. A menina foi diagnosticada com o tipo 1 da doença, caracterizado como o mais grave. Os médicos preveem que a menina viva até os dois anos de vida.

Após a notícia, a família decidiu sair de Juquehy e ir morar em Guarujá, onde há mais estrutura médica para atender Maya. A menina passou a frequentar o Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá (CRPI), que proporciona tratamento gratuito com uma equipe interdisciplinar à crianças e adolescentes com deficiência.

A doença não tem cura. Porém, o medicamento Spinraza, que é vendido nos Estados Unidos, já é utilizado no tratamento das crianças com AME. O medicamento leva o gene SMN-2 a produzir uma proteína que normalmente é produzida pelo gene SMN-1. A AME se desenvolve devido à falta ou defeito do gene SMN-1 no organismo. No Brasil, o remédio ainda está sob aprovação da Anvisa.

A família de Maya precisa arrecadar R$ 3 milhões para comprar e importar o medicamento. O valor representa seis doses da medicação (US$ 125 mil), que não podem ser adquiridas separadamente e que servem para um ano de tratamento. No valor, também está contabilizado o custo da importação da medicação.

A campanha 'AME Maya', para arrecadar o valor, foi lançada nas redes sociais no início de agosto. Na página na internet, há todas as informações para doações. Enquanto isso, a pequena Maya continua em Guarujá, sem receber visitas e sair para passeios. Os pais temem que o quadro respiratório dela se agrave e ela necessite de aparelhos, o que levará a ter menos tempo de vida. “Estamos com ela em casa, cada dia é um passo. Ela fica no colo, na cama, brinca. A gente precisa da medicação para estacionar a doença”, falou a mãe.

Lara conta que, além da campanha, irá entrar na Justiça para obter o direito de ter a medicação, mas sabe que o processo é lento e burocrático. Por isso, conta com a mobilização nas redes sociais para conseguir comprar o Spinraza, o único que pode manter a pequena Maya viva.