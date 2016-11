Convite para Missa de 7º Dia de Julio Cesar Bandechi em FÁTIMA DO SUL

Familiares e amigos de Julio Cesar Bandechi, convidam a todos para a celebração de missa pelo sétimo dia do seu falecimento, que será realizada nesta terça-feira (22), às 18hs, na Capela São Francisco no bairro Centro Educacional em Fátima do Sul.

Desde já agradecemos a todos que comparecerem a esse ato de fé e piedade cristão.

JULIO CESAR BANDECHI

Faleceu na manhã do dia 16, aos 72 anos, no Hospital Santa Rita da cidade de Dourados, onde estava internado

Seu Júlio teve falência múltipla dos órgãos, deixou dois filhos Leonardo Monteiro Bandechi e Priscila Monteiro Bandechi, o mesmo foi esposo de Suzete Monteiro e trabalhou por muito tempo da Faculdades Integradas de Fátima do Sul - FIFASUL.