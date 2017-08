Barco com 133 pessoas a bordo vira na travessia Salvador-Itaparica, na BA

A embarcação, com o nome de Cavalo Marinho I, tinha saído da ilha e seguia para Salvador, fazendo a travessia comercial. Foto: Xando P./A Tarde/Futura Press

Menos de 48 horas depois do naufrágio de uma embarcação no Rio Xingu, no Pará, o Brasil acordou com a informação de outro acidente trágico parecido: um barco virou no mar da Bahia, na travessia entre Itaparica e Salvador. Até o início da tarde desta quinta-feira (24), as autoridades confirmaram a morte de 23 pessoas.

CONFIRA AS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE O ACIDENTE NO G1

A movimentação em frente ao Terminal Náutico, para onde foram levados os corpos e os sobreviventes, foi bastante intensa desde cedo. A área foi isolada. Oitenta e nove pessoas foram resgatadas com vida.

O acidente ocorreu pouco depois das 06h30 horas da manhã, 10 minutos depois da viagem iniciar.

O mar estava bastante agitado