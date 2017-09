Está todo mundo querendo faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão em A Fazenda - Nova Chance [VIDEO]. Dinei chegou a dizer que sua meta nem era mais vencer o reality e sim, eliminar Ana Paula Minerato, mas quem assiste ao vivo sabe que ele continua fazendo suas estratégias para se manter a salvo no jogo.

Aliás, o que não falta por lá são estrategistas e cada um à sua maneira. A Equipe Fogo está procurando uma forma de desunir a Equipe Ferro . Monick, Ana Paula e Monique estão combinando de votar em Flávia Viana na próxima Roça. Yuri segue no cima de casal com Monick e ela está pensando que foi isto que a salvou de ser a primeira eliminada.

Dinei chegou a comentar com Nahim que eles devem votar em Marcelo Iê Iê para a Roça, mas Conrado acha que eles devem ir é na Monique.

Marcos Harter já andou se agarrando com Ana Paula Minerato, mas a peoa não quis saber de formar casal e o médico segue sozinho e apagado no jogo. Ao invés de ficar grudadinha no médico, Minerato preferiu ir discutir estratégia com Matheus, Monique e Marcelo Iê Iê. A loira é a fazendeira da semana e não quer errar na escolha, a meta é mandar para a Roça alguém que não volte.

Yuri também tem dedicado um bom tempo dentro da Fazenda para montar suas estratégias e está preocupado com a forma como Flávia Viana vem se comportando no reality.

Quem acompanhou A Fazenda - Nova Chance ao vivo, no decorrer deste domingo [VIDEO], teve a oportunidade de conhecer melhor cada um dos participantes e viu de uma vez por todas, que ninguém está ali para brincadeira, todos eles acreditam que têm condições de chegar à final e ficar com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A enquete do UOL continua apontando Marcos Harter como o grande favorito desta edição, seguido de Ana Paula Minerato. Os demais participantes contam com uma porcentagem de votos baixíssima, sendo que alguns não chegam nem a 1%.

Só que na Fazenda, tudo muda muito rápido, basta analisarmos a recente Roça. Nicole Bahls vinha sendo apontada pela enquete como a segunda favorita do público e ela acabou sendo derrotada por Monick que quase não tem torcida.

No entanto, nesta Roça Nicole Bahls não enfrentou Monick e sim, a fúria do público que não gostou nem um pouco de vê-la tramando contra Ana Paula Minerato, além de firmar parceria com Dinei, que é um dos mais odiados desta edição de #A Fazenda.

E não deixe se acessar e se inscrever em nosso canal sobre A Fazenda - Nova Chance, para ficar por dentro de todas as novidades, é só acessar aqui. #A Fazenda 9 #Famosos