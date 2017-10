A Fazenda: 'Estou pronto para um relacionamento', diz Marcelo para Flávia - Divulgação/TvRecord/AFazenda

A madrugada desta segunda-feira (23) definitivamente foi marcada por uma séria DR entre Marcelo Ié Ié e Flávia Viana. A ex-BBB, aliás, chegou até a mostrar que não queria mais se relacionar com o humorista, que, por sua vez, acabou deixando a loira bem magoada, ao chamá-la pelo nome de sua ex.Ele, contudo, fez questão de afirmar que, ao contrário do que ela pode pensar, quer, sim, continuar com tal romance, dentro de A Fazenda – Nova Chance, atual programa exibido pela Record TV.“Eu tenho certeza que estou pronto para um relacionamento”, chegou a declarar Marcelo, antes de também afirmar, na mesma ocasião, que vai parar de brincar com Monique Amin, após saber que Flávia sente um pouco de ciúme da também ex-BBB.Tudo porque Monique já disse que gostaria de ter ficado com o humorista, na atração comandada por Roberto Justus.Será mesmo fim do casal #FlaCelo?