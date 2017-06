Sexo aos 50 faz bem para a cabeça, diz estudo científico

Fazer sexo depois dos 50 anos ajuda a melhorar as funções cerebrais.

A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores das universidades de Coventry e Oxford, ambas na Inglaterra, publicado no periódico The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences.

“As pessoas não gostam de pensar em pessoas mais velhas transando, mas precisamos desafiar essa ideia em um nível social e olhar para o impacto que a atividade sexual pode ter em quem tem mais de 50 anos”, afirmou Hayler Wright, do Centro de Pesquisa em Psicologia, Comportamento e Conquista da Universidade de Coventry.