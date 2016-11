Secretaria de Saúde realiza Campanha Novembro Azul em CULTURAMA em FÁTIMA DO SUL

A Prefeitura Municipal por meio da secretaria de Saúde promove a Campanha Novembro Azul, que tem por objetivo alertar os homens, com idade acima de 40 anos, sobre a importância da prevenção do câncer de próstata.

De acordo com a programação da secretaria de Saúde, coletas de PSA, exames de Glicemia e Hepatite C, serão realizadas neste sábado (26), a partir das 7h, no Conviver de Fátima do Sul e na Estratégia de Saúde da Família de Culturama.

É importante ir em jejum e levar o cartão SUS e documentos pessoais.