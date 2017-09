Paciente é curado de ‘síndrome do homem árvore’

Hadassah University Medical Center

Uma equipe de médicos de Jerusalém conseguiram curar um paciente com “síndrome do homem árvore”, uma condição extremamente rara em que tumores cobrem várias partes do corpo – no caso dele, uma das mãos.

Muhammad Tatuli, de 42 anos, ficou 10 anos recluso com medo e vergonha do que as pessoas iam achar de sua condição. Pai de seis filhos, ele não conseguia encontrar tratamento adequado para o problema.

“Este foi um caso muito raro que não possui qualquer documentação nos livros médicos. Além das dores fortes e sua incapacidade de mover ou usar sua mão, a doença é muito perigosa e pode se transformar em câncer”, afirmou Michael Chernofsky, cirurgião ortopedista e plástico do Centro Médico da Universidade de Hadassah, em entrevista ao jornal The Jerusalem Post.

A epidermodisplasia verruciforme ou “síndrome do homem árvore” é uma doença rara causada por uma complicação do HPV que o corpo não é forte o bastante para combater.

“A maioria das pessoas tem um sistema imunológico que pode lidar com o vírus ou pode ser controlado por drogas. No caso de Muhammad, dos raros casos do mundo, o sistema imunológico defeituoso é incapaz de tratar o vírus e permite que ele se desenvolva de forma exagerada e incontrolável”, explicou Chernofsky.

A equipe cirúrgica retirou todas as lesões da mão do homem cirurgicamente, o que o deixou sem pele na mão afetada, e os médicos tiveram que fazer enxertos com outras partes do corpo para cobrir as feridas.

Poucos dias após a operação, a condição do paciente é considerada satisfatória pelos médicos. As feridas agora se parecem com queimaduras.

“Estamos seguindo a recuperação com muito cuidado, e ele já iniciou a terapia ocupacional, o que o ajudará a usar a mão que ele não utilizou há muitos anos “, disseram os médicos.