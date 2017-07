Doença infecciosa se espalha e atinge mais de 2 mil presos da Papuda, no DF

O número de detentos contaminados por doenças infecciosas no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, passou de 692 para 2.095 em uma semana. Um aumento de 202,7%, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. A contaminação, que estava restrita a dois dos seis prédios do complexo, agora atinge cinco deles.

No dia 14 de julho, a secretaria informou ao G1 que havia 172 infectados no Centro de Detenção Provisória e 520 na Penitenciária I. Nesta segunda-feira (24), a pasta informou que os números subiram para 493 e 950, respectivamente. Além disso, outros três prédios registraram novos casos.

Na Penitenciária II há 480 contaminados. O Centro de Internamento e Reeducação tem 168 e o Centro de Progressão Penitenciária, 4. Segundo a secretaria, todos os detentos – doentes e saudáveis – passaram por triagem médica e todos os infectados estão sendo tratados. Os números foram registrados na última sexta (21).

O complexo da Papuda tem capacidade para abrigar 7.496 presos, mas hospeda, em média, 15 mil detentos.

Sob controle?

A Secretaria de Segurança Pública informou ao G1 no dia 14 que as doenças tinham sido "controladas por meio de medicação assim que foram identificadas, por volta do dia 20 de junho". Na ocasião, a pasta também disse que médicos e enfermeiros estavam fazendo mutirões de triagem dos internos para verificar se havia novos casos de contaminação.

Nesta segunda-feira (24), o G1 entrou em contato com a secretaria para obter informações atualizadas, mas recebeu as mesmas respostas. A pasta também reiterou que, embora o número de casos tenha aumentado, "não há motivos para suspender as visitas aos detentos".

"O fato de um grupo de internos estar com doença de pele não significa que os estabelecimentos prisionais estão passando por um quadro de epidemia", diz a nota do governo.