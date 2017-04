Apenas 8% do grupo de risco procurou vacina contra gripe na primeira semana

Criança sendo vacinada. (Foto: Marcus Moura)

Apenas 8% das crianças com menos de dois anos e profissionais da saúde, o primeiro grupo de risco da campanha de vacinação contra o vírus influenza (gripe), procuraram os postos de saúde para se imunizarem na primeira semana. Nesta segunda-feira (24) a campanha foi ampliada para as gestantes, mulheres que tiveram filho a menos de 45 dias e crianças com menos de cinco anos.



De acordo com a coordenadora municipal de Vigilância Epidemiológica, Mariá Barros, das 44 mil doses que chegaram para o primeiro grupo de risco, apenas 3.599 foram aplicadas. "Com o feriado a procura nos postos de saúde foi menor. Consideramos a primeira semana positiva, mas esperamos que aumente a procura com os demais grupos", destacou.



Dentre os vacinados de terça-feira (18) a sábado (22), foram 1.752 crianças com menos de dois anos e 1.847 profissionais de saúde.



Nesta manhã a procura ainda estava tímida nos postos de saúde de Campo Grande. Na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Coronel Antonino, apenas quatro pessoas estavam na fila para se imunizarem.



A dona de casa Sílvia Miranda, de 43 anos, foi levar o filho de dois anos para se vacinar, a criança nunca ficou doente, mas ela prefere prevenir. "Esperava que tivesse mais fila, cheguei e fui atendida. A vacinação bem rápida. Ele nunca ficou doente e prefere prevenir logo", destacou.

No CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro Tiradentes a procura estava maior, mas ainda sim era pouca. Cerca de dez pessoas estavam esperando para se imunizarem.

A professora de pilates, Alessandra Rolon, de 39 anos, está grávida de 37 semanas e todo ano procura imunizar a família. "Ano passado não consegui a vacina no posto e tevi que pagar. Fechou um pacote em uma clínica com minha família e pagamos R$ 70 a dose", declarou, em 2016 as doses chegaram a custar R$ 110.

A comerciante Claúdia Nascimento, de 31 anos, levou a filha de dois anos para se vacinar. "Venho para prevenir. Aproveitei o primeiro dia porque tenho medo de não ter depois por conta das vacinas que sumiram ano passado", lembrou do provável sumiço de doses em 2016.

Cronograma - As doses estarão disponíveis nos 87 postos de saúde da cidade – UBS (Unidades Básicas de Saúde) e USBF (Unidades Básicas de Saúde da Família), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.



A meta é vacinar 197.737 pessoas em Campo Grande. Fazem parte dos grupos de risco os trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias), crianças com até 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade e profissionais do sistema prisional. A partir de 2 de maio todos os grupos podem se vacinar.



Para 2017, foram incluídos os profissionais de educação da rede de ensino básico ao superior das escolas públicas e privadas.