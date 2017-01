Donald Trump diz por acidente exatamente a mesma frase de Bane em filme de Batman

FOTO: REPRODUÇÃO

Durante a cerimônia de posse de Donald Trump hoje, o novo presidente dos Estados Unidos acabou dizendo uma frase que é exatamente igual ao que um dos maiores vilões do Batman falou em um de seus filmes.

“Hoje, nós não estão simplesmente transferindo o poder de uma administração para outra ou de um partido para o outro, mas estamos transferindo o poder de Washington DC e devolvendo à vocês, as pessoas”, disse o novo presidente.

Acontece que essa é praticamente a mesma coisa dita por Bane no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge: “Nós tomamos Gotham City dos corruptos! Dos ricos! Dos opressores de gerações que nos mantiveram lá embaixo com o mito da oportunidade. E devolvemos à vocês, as pessoa”.

Veja a comparação abaixo:

Temos o nosso próprio vilão do Batman da vida real.