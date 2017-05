Soldado da PM bate carro após ser perseguido por tentar comprar drogas

Um soldado da Polícia Militar de 26 anos bateu o Honda Civic que dirigia ao tentar fugir de colegas de profissão do Batalhão de Motos ao ver frustrada sua compra de drogas na madrugada de ontem, no bairro Tiradentes, região oeste de Campo Grande.

Segundo o registro da ocorrência feito no Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, o policial foi flagrado no momento em que circulava por ruas do bairro conhecidas pelo comércio irregular de drogas, por volta das 0h30.



Mesmo com as ordens de parada dos policiais nas motos, o motorista acelerou, tentou despistar os colegas, mas cerca de 600 metros depois, acabou colidindo em um muro na esquina das ruas Marquês de Lavradio e Coronel Salustiano Lima.



Diego Resende Espindola acabou detido sem ferimentos. Ele se identificou como policial militar, mostrou a carteira funcional e disse que estava no local para comprar drogas ao irmão, que estava no veículo e também não sofreu sequelas. Nada de ilícito foi encontrado dentro do Honda Civic.



O soldado da PM foi indiciado em flagrante por direção perigosa de veículo em via pública. Na Corporação desde 2013, atualmente ele estava lotado em Porto Murtinho (a 431 km de Campo Grande). O Campo Grande News não conseguiu contato com o comandante da cidade para comentar o caso.