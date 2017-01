Saiba quem é o homem que esfaqueou o pastor Valdemiro Santiago

O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, foi esfaqueado durante um culto por volta das 8h deste domingo (8). O responsável pelo ataque, o ajudante geral Jonathan Gomes Higino de 20 anos, estava na fila para receber as bênçãos do apóstolo. Ao chegar perto dele, atacou-o com três golpes, atingindo pescoço e costas com uma faca de 35 centímetros.

Em depoimento ao 8º Distrito Policial (Brás), Higino afirmou que Santiago o havia provocado durante um culto da Mundial, em julho. “Vamos crucificar ele”, teria lhe dito o apóstolo na ocasião.

Jonathan Gomes Higino

Na delegacia, Higino disse que pegou a arma usada no crime há cerca de duas semanas, dentro do quintal de uma residência em Santana no Parnaíba. Ele foi preso em flagrante e irá responder por tentativa de homicídio.

Religioso recebeu 25 pontos nas costas e no pescoço

Faca usada pelo agressor tinha mais de 30 centímetros



Religioso recebeu 25 pontos nas costas e no pescoço

Um segurança da igreja socorreu Valdemiro, que foi levado para o hospital Sírio-Libanês. Lá, ele recebeu 25 pontos no pescoço e não corre mais risco de vida. Ele publicou um video sobre o caso.