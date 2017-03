Rapaz espanca a mãe e fica preso sem fiança

Douradense foi preso em flagrante quando espancava a mãe em via pública. De acordo com a polícia, ele pegou o carro dela, sem permissão, e saiu de casa. Temendo pela vida do filho, já que seria alcoólatra, ela acionou a filha e saíram para procurar o rapaz.

Ele foi localizado perto do cruzamento da Rua Mato Grosso com a Avenida Marcelino Pires. Quando tentava pegar as chaves do veículo, o rapaz passou a agredir a mãe a chutes, pontapés e socos. Um desses atingiu a boca da mãe dele, que perdeu um dente.

Policiais lotados junto ao 3º Batalhão de Polícia Militar, que passavam pelo local numa viatura, prenderam o rapaz. De acordo com as autoridades, a mulher foi atendida num hospital e, na Delegacia da Polícia Civil, contou que já tinha sido agredida, outras vezes, pelo filho.

Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal e ficará preso, sem direito a fiança, até a audiência.