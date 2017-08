Poucas horas depois, Polícia Civil identifica e prende suspeito de assalto em Nova Andradina

Uma das vítimas ainda entrou em luta corporal com um dos assaltantes e tentou correr, mas foi seguida por um dos criminosos e, temendo por sua vida, acabou por entregar seus pertences, assim como, sua prima que a acompanhava, e sofreu a ação criminosa. Os assaltantes subtraíram bolsa com material de estudo, telefones celulares e documentos pessoais como carteira de trabalho e cédula de identidade.

Segundo as informações apurada pelo Nova News, após saírem de um curso, por volta das 20h30, as jovens, de 20 e 21 anos, estavam na Rua Santa Lúcia quando, ao se dirigirem até um trailer de churros, foram surpreendidas por dois indivíduos que se aproximaram de bicicleta e deram voz de assalto, simulando estarem armados.

Investigadores criminais da SIG conseguiram recuperar parte dos bens subtraídos das vítimas do assalto ocorrido na segunda-feira (14) - Imagem: Divulgação/PC

Após o registro de ocorrência na 1ª Delegacia e Polícia Civil, os investigadores criminais diligenciaram e conseguiram identificar, inicialmente, E.P.S., o “Cara de Cachorro”, que foi localizado na manhã desta terça-feira (15), depois de contínuas diligências.

Em posse do suspeito, os policiais encontraram ainda parte dos bens subtraídos das vítimas. Ele apontou aos investigadores onde se desfez dos documentos pessoais das jovens. Segundo o delegado responsável pelo caso, André Luiz Novelli Lopes, E.P.S. foi autuado em flagrante delito por roubo qualificado por concurso de pessoas, não restando evidências de estar armado na hora da ação.

A Polícia Civil conseguiu identificar também o co-autor do crime, mas este não foi localizado até o final da lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo que, foi representada por sua prisão preventiva junto à Justiça. A identidade do comparsa de “Cara de Cachorro”, não foi divulgada para não comprometer o sigilo da investigação criminal. Com a identificação da dupla, a Polícia Civil espera que outros crimes sejam esclarecidos e que a apuração do caso contribua para a diminuição dos roubos em vias pública de Nova Andradina.