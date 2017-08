Por foto de 'rasteirinha', filhas reconhecem mulher que teve o corpo incinerado

A mulher encontrada morta e com a cabeça queimada em Rio Brilhante, a 158 km de Campo Grande, foi reconhecida por duas filhas e identificada como Márcia Rodrigues Conceição, de 38 anos. As familiares procuraram a Polícia Civil depois de ver informações de um achado de cadáver no noticiário.

O corpo foi encontrado em uma estrada vicinal conhecida como estrada do Cadeado, a cerca de 4 km do perímetro urbano de Rio Brilhante.

As filhas, que residem em Rio Brilhante, reconheceram os objetos encontrados próximo ao corpo, como restos de um shorts jeans, uma blusa, uma peça intima (calcinha), além de um lado de rasteirinha, que segundo uma das filhas, a mãe havia comprado recentemente.

Uma das filhas disse que a mãe morava com ela, na vila Fátima, e desde ontem (06), por volta das 13h, Márcia saiu de casa e não mais retornou. De acordo com as familiares, a mãe sempre saia, com pessoas que elas não conhecem.

Márcia teria saído de casa em uma bicicleta, que não foi encontrada até o momento.

Ao Jornal Midiamax, o delegado Roberto Duarte, de Nova Alvorada do Sul, mas que está temporariamente, responsável pela cidade de Rio brilhante, disse que a mulher era usuária de drogas e que a morte pode estar relacionada com dívida.